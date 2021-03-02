Фасады нежилых зданий Петербурга теперь нельзя будет менять своевольно

Петербургский комитет по градостроительству получил новые полномочия. Теперь КГА будет следить за качеством архитектуры нежилых объектов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Новые нормативы должны подготовить к апрелю.

Как пояснил губернатор Александр Беглов, в Северной столице должны строиться "новые здания высокой архитектурной ценности". Новые строения по регламенту смогут повышать качество современной застройке, благодаря которому новые здания смогут соответствовать петербургскому стилю в архитектуре.

В новых районах, считает Беглов, должны быть красивые здания и ансамбли. Также приветствуется наличие архитектурных доминант.

Как писал Санкт-Петербург.ру, до этого года согласованию подлежал только внешний облик жилых строений в нашем городе.