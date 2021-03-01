  • 1 Март 2021
USD 02.03.2021 74.0448 -0.3925
USD ММВБ 21:18 74.2477  
EUR 02.03.2021 89.4461 -0.9282
EUR ММВБ 21:18 89.3838  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Эксперты одобрили проект СКА-Арены

Автор:


© Фото: СКА-Арена

Темы дня

Главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение по проектной документации.

Главное управление госэкспертизы России выдало положительное заключение по проекту новой ледовой арены на месте СКК «Петербургский». Как сообщает пресс-служба ООО «СКА Арена», экспертов больше всего волновала конструкция здания, чтобы можно было проводить надежные и безопасные хокейные матчи.

Предполагается, что на арене будут выступать команды, участвующие в матчах Чемпионата мира 2023 года и других культурно-массовых мероприятиях.

Новая ледовая арена станет самой большой в мире.

Ее планируют достроить к октябрю 2022 года, стоимость строительства - около 37 млрд руб. Предполагается, что арена будет расчитана на 23 тыс. зрителей.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Недвижимость
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    01.03.21
    Выбираем стоматологию
    24.02.21
    Как вызвать врача или медсестру на дом, какие услуги оказываются в домашних условиях
    24.02.21
    80-летний юбилей производитель Jeep отметит выпуском электромобиля
    23.02.21
    Почему делегировать уборку квартир под аренду выгодно?
    19.02.21
    Старт продаж – ЖК «Стрижи в Невском 2» от Setl Group
    15.02.21
    «Центр трудовых ресурсов» и холдинг «Бронка Групп» подписали важное соглашение о сотрудничестве
    05.02.21
    Оригинальная косметика NYX Professional с доставкой по России
    22.01.21
    Как наладить отношения с деньгами?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram