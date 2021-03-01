Эксперты одобрили проект СКА-Арены

Главное управление госэкспертизы России выдало положительное заключение по проекту новой ледовой арены на месте СКК «Петербургский». Как сообщает пресс-служба ООО «СКА Арена», экспертов больше всего волновала конструкция здания, чтобы можно было проводить надежные и безопасные хокейные матчи.

Предполагается, что на арене будут выступать команды, участвующие в матчах Чемпионата мира 2023 года и других культурно-массовых мероприятиях.

Новая ледовая арена станет самой большой в мире.

Ее планируют достроить к октябрю 2022 года, стоимость строительства - около 37 млрд руб. Предполагается, что арена будет расчитана на 23 тыс. зрителей.