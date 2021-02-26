"Империя" приобрела несколько зданий на Миллионной за миллиарды рублей

Холдинг "Империя" купил несколько зданий на Миллионной улице. Они были выставлены на продажу в 2016 году.

"ДП" сообщает, что в зданиях №5 и 6 появятся новые бизнес-центры. Здания исторические и принадлежат к различным дворцовым комплексам.

Здания построены с внутренними дворами, там будут парковки. Однако прежде всего владельцу придется провести раконструкцию, так как дома пустуют несколько лет.

Сумма, которую компании придется заплатить за ремонт зданий, не называлась.

При этом, по данным СМИ, оба здания могли обойтись холдингу примерно 3,5 млрд руб.