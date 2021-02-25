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Смольный поправил закон о застройке и землепользовании

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© Фото: pixabay.com

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Будут созданы рекреационная санаторная зона и новые учебные заведения.

Администрация Петербурга внесла изменения в проект правил землепользования и застройки. Александр Беглов уточнил, что эти правила - один из основных документов, определяющих отношения города и бизнеса в строительной сфере.

Комиссия рассмотрела сотни обращений и предложений и внесла поправки согласно десяткам из них.

Например, она дал отклик на запрос от госкорпорации по увеличению максимальной высоты зданий на территории аэропорта Пулково до 70 метров. Там собираются строить новый командно-диспетчерский пункт «Вышка».

Также одобрено создание рекреационной зоны для сохранения и развития санаторных объектов города. Ещё одно касается многоквартирных домов и возможности использования отдельных участков в пределах квартала для размещения детских садов.

Кроме того, для реализации проекта «Остров фортов» в Кронштадте будет изменён регламент зоны специального назначения – военных и иных режимных объектов.

На территории будущего аэропорта совместного базирования Левашово будет зона воздушного транспорта.

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