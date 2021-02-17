Жителям петербургских коммуналок придется доказать статус малоимущих для расселения

Депутаты ЗакСа в окончательном чтении приняли законопроект, ужесточающий условия расселения коммунальных квартир.



Теперь жильцы коммуналок должны будут доказать, что они малоимущие, чтобы их поставили на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.



Отныне петербуржцы не смогут одновременно стоять на учете и быть участниками программы расселения коммуналок.

Отмечается, что новые правила не коснутся ветеранов, многодетных семей и инвалидов.

При этом выкуп последних оставшихся комнат в коммунальной квартире станет доступнее. Чтобы ускорить расселение, к рыночной стоимости помещений будут применять понижающий коэффициент 0,3.

Теперь документ должен будет подписать губернатор.