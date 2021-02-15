В Петербурге приостановлена застройка берега Нижнего Суздальского озера

Участки на берегу Нижнего Большого Суздальского озера в Озерках больше нельзя продавать и использовать под застройку. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Решение приняли управление Росреестра, природоохранная прокуратура и упомянутый выше комитет.

Земля, отданная под застройку, входит в границы нескольких территориальных зон, поэтому вести работы на ней незаконно. Против уставов Земельного кодекса и то, что береговая полоса должна быть доступна для всех.