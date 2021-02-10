С улицы Зодчего Росси выселили незаконный клуб-ресторан

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Смольного выселили из подвала дома-памятника на улице Зодчего России клуб-ресторан. Компания-владелец задолжала за аренду помещения более 10 млн руб., сообщили в пресс-службе комитета.

Проверку 750-метрового помещения провели в декабре. Инспекторы обнаружили, что для клуба-ресторана провели несогласованную перепланировку помещения. Владельцев заведения предупредили о необходимости переезда и дали срок, чтобы это сделать. Однако клуб не озаботился перевозкой вещей.

Отмечается, что договор компании с властями Петербурга был расторгнут еще в 2019 году.

"КП" уточняет, что закрыт и выселен один из самых знаменитых ночных клубов северной столицы с 16-летней историей - Rossi's.