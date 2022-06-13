Новый жилой квартал построят у развязки Шафировского с Индустриальным

В Красногвардейском районе Петербурга планируется возведение нового жилого квартала. Как сообщают «Невские Новости», ссылаясь на информацию издания «Недвижимость и строительство», застройщик «Строительный трест» приобрел 19,3 га территории под застройку. Участок расположен рядом с развязкой Шафировского и Индустриального проспектов.

В новом квартале будет проживать около пяти тысяч человек. Площадь составит 373 тыс. кв. метров. Из инфраструктуры предусмотрена школа на 500 места и два детских сада, которые смогут принять 300 воспитанников.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что четвертый апарт-отель серии Avenir появится в районе Большой Охты.