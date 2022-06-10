Комнаты в Петербурге подешевели к лету

В Петербурге стало на 24% больше предложение о сдаче комнат в аренду. По данным «Авито Недвижимости» такой рост произошел за пять месяцев текущего года. Спрос на покупку комнат в коммунальных квартирах снижается. Квадратный метр для данного типа жилья за пять месяцев прибавил в цене 6,2%.

Средняя стоимость комнаты в петербургской коммуналке в настоящее время составляет 2,86 млн рублей. В начале года она была ниже — 2,7 млн рублей, однако весной достигала 3 млн рублей.

Эксперты отмечают, что основные покупатели комнат в коммунальных квартирах — студенты и семьи без детей. В инвестиционн6ых целей данный тип жилья востребован мало.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Северная столица заняла четвертое место в России по ценам на квартиры.