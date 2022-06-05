Россияне стали активнее арендовать жильё

В России вырос спрос на аренду жилья. По данным специалиста компании «Этажи» Ольга Павлинова, которые эксперт сообщила «Известиям», в мае жильё для аренды исклаи на 10-12% чаще.

Больше других спрос на аренду вырос в категории семей — с 17 до 23 процентов. Эксперт пояснила, что ранее представители этой категории чаще выбирали ипотеку. Однако теперь семьи вынуждены откладывать приобретение своего жилья из-за высоких ставок по ипотеке, отдавая предпочтение аренде.

По прогнозу эксперта, к концу лета ожидается рост стоимости аренды. После этого россияне снова вернуться к активному использованию ипотеки.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в прошлом году Северная столица установила рекорд по росту ставок аренды жилья.