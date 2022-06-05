Петербург назвали четвертым по ценам на квартиры в России

В рейтинге российских городов в самыми высокими ценами на жильё Петерубрг занял четвертое место. Данные федеральной компании «Этажи» публикует телеканал «78».

Первую строку в рейтинге занимает Москва. Средняя стоимость квадратного метра жилья в столице составляет 336 тысячи рублей.

В Сочи за квадратный метр жилья нужно заплатить в среднем 278 тысяч рублей. Третье место занял Геленджик, где квадратный метр стоит 229 тысяч рублей.

В Петербурге квадратный метр жилья в готовой недвижимости оценили в 216 тысяч рублей. Далее в десятку в порядке убывания стоимости квадратного метра вошли Ялта, Севастополь, Владивосток, Новый Уренгой, Южно-Сахалинск.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что продажи жилья на вторичном рынке в Петербурге упали на 45%.