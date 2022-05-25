ГК «ПСК» построит четвертый апарт-отель сети Avenir

Группа компаний «ПСК» построит апарт-отель Ladozhsky Avenir в районе Большой Охты. Проект на 1040 апартаментов появится на участке площадью 0,63 га по адресу ул. Магнитогорская, д. 51, лит. З — в 10 минутах пешком от ст. м. «Ладожская». ГК «ПСК» приобрела земельный участок с разрешительной документацией и доработала проект.

Инвестиции в строительство Ladozhsky Avenir составят 5,7 млрд руб. Проектное финансирование предоставит Сбербанк (ПАО). Особенностью проекта является преобладание апартаментов повышенной комфортности площадью от 24 до 65 кв. м., со средней площадью в 28,4 кв. м.

Здание апарт-отеля будет насчитывать 14 надземных этажей: 13 этажей с апартаментами, первый этаж с коммерческими помещениями и лобби на 205 кв. м., зонами коворкинга, лобби бара и ресторана. Высота потолков первого этажа — 6 метров. Проектом также предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 151 машиноместо. Общая площадь здания 51 200 кв. м., из них площадь апартаментов — 29 544 кв. м. Площадь коммерческих помещений — 1 934 кв. м.

Ladozhsky Avenir станет четвертым и самым крупным проектом сети апарт-отелей Avenir. Таким образом ГК «ПСК» продолжит развивать предложение для инвесторов, включая варианты портфельных инвестиций в несколько юнитов сразу с выбором в разных районах города.

Новый апарт-отель появится в историческом районе Матросская слобода. Этот район, расположенный недалеко от центра города, представляет собой территорию редевелопмента с проектами жилой недвижимости бизнес-класса и коммерческой недвижимости. От Ladozhsky Avenir до Большеохтинского моста - 5 минут , а до Невского проспекта дорога на автомобиле займет 10 минут.

Стоимость апартаментов в Ladozhsky Avenir начнется от 200 тыс. руб. за квадратный метр. Минимальная стоимость юнита — 4,9 млн руб., действительная на первые 20 апартаментов. На данный момент это наименьшая начальная стоимость среди предложений апартаментов в локации Большой Охты. По данным Arendator.ru, без учета нового проекта на Магнитогорской ул., в категории апартаментов до 5 млн руб. на долю ГК «ПСК» приходится 28% от всего предложения на рынке Петербурга.

Открытие продаж запланировано на июнь 2022 г.

— В запуске нового проекта мы руководствуемся потенциалом как локации, так и сегмента. Спрос на инвестиции в сервисную недвижимость и ее аренду остается высоким, несмотря на снижение интереса к аренде квартир. Кроме того, полтора года назад, при запуске строительства сети Avenir, мы отмечали, что она будет развиваться, и тремя апарт-отелями не ограничится, — говорит Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК».

Первый проект сети Avenir, Putilov Avenir сдан, идет передача ключей и первых гостей примет уже летом этого года. Строительство Moskovsky и Kirovsky Avenir будет завершено до конца года, их сервисная эксплуатация начнется в 2023 г.

Ladozhsky Avenir — это третий проект «тысячник» в портфеле ГК «ПСК» после апарт-комплексов Like (сдан 2019 г.) и START (сдан в 2022 г). Ввод в эксплуатацию запланирован на IV кв. 2024 г.