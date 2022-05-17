Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры больше не дорожают в Петербурге

Цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в петербургских новостройках перестали расти. Об этом сообщает телеканал 78, ссылаясь на исследование компании Restate.

Эксперты уточняют: спрос на квартиры данных категорий в Петербурге и Ленинградской области к середине мая снизился. Продажи фактически остановлены.

Такое положение дел привело к падению цен на «двушки» и «трешки» в новостройках Ленинградской области. В Петербурге рост прекратился, но и падения тоже нет — цены стабильны. Однако в марте квратиры данных категорий подорожали в среднем на 10%.

В Ленинградской области цены на жильё данной категории росли с начала года. Однако с конца марта в ответ на ситуацию на рынке они начали падать.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе вырос спрос на партаменты в курортных зонах.