К маю в России могут запустить обновленную льготную ипотеку по ставке 9%

Программу льготной ипотеки, ставка по которой составит 9%, планируется запустить в России уже к 1 мая. Такое заявление сделал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на конференции «Время изменений: господдержка и новые возможности». Чиновник отметил, что когда ставка была повышена до 12%, первые две недели наблюдалось снижение показателей по оформлению ипотеки. В результате было принято решение о корректировке ставки.

Снизить ставку по льготной ипотечной программе предложил президент РФ Владимир Путин. Никита Стасишин отметил, что получил соответствующее поручение от премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы Министерства строительства Марата Хуснуллина.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что льготную ипотеку могут предсотавить IT-специалистам.