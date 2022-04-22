Петербургский застройщик объявил о запуске двух новых проектов

Застройщик Fizika Development объявил о запуске строительства двух новых объектов. Как сообщает телеканал 78, иинвест-отель и клубный дом появятся в Московском районе к 2023 году.

Инвест-отель будет состоять из 350 номеров общей площадью 9 тысяч квадратных метров. Строительство начнется в этом году.

В 2023 году компания приступит к строительству клубного дома на 80 квартир. Суммарный объем инвестиций в оба объекта, как ожидается, составит не менее 3 млрд рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на участке Ленинского проспекта от Брестского бульвара до улицы Доблести в скором времени построят боковой проезд. Работы планируется завершить в 2025 году.