В Смольном рассказали, какие продукты подешевели в Петербурге

Около трех тысяч петербуржцев задали свои вопросы о ценах на продукты питания городским властям через социальные сети. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На заданные вопросы в рамках проекта «Объясняем.РФ» ответил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик.

В Смольном назвали минимальные цены на ряд продуктов питания в магазинах города: говядина — от 350 рублей за кг, свинина — от 250 рублей за кг, курица — от 200 рублей за кг. Десяток яиц в петербургских магазинах стоит от 78 рублей, а молоко от 58 рублей за литр. Стоимость ржаного хлеба начинается от 28 рублей, а пшеничного — от 35 рублей.

Отмечается, что цены на ряд продуктов в Петербурге снизились. В частности, минимальная стоимость сахара составляет 60 рублей за килограмм, крупы — от 40 рублей, вермишели — от 25 рублей, моркови — от 50 рублей, лука — от 40 рублей за килограмм.