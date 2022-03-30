В Шушарах продадут 82,8 тыс «квадратов» под застройку

Землю в поселке Шушары продадут на аукционе под застройку. В пресс-службе Российского аукционного дома (РАД) уточнили, что стартовая цена лота 2 миллиарда рублей, продать же его планируют за 3 миллиарда рублей.

Всего на реализацию выставлены три участка между Старорусским и Новгородским проспектами. На них могут появиться многоэтажные дома до 43 метров высотой.