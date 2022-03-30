За год в Петербурге ввели в эксплуатацию 22 проблемных дома

За прошедший год в Петербурге ввели в эксплуатацию 22 проблемных многоквартирных дома. К началу 2021 года в единый реестр проблемных входило 33 объекта. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» на основе ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой.

Омбудсмен отметила, что обманутые дольщики обретают наконец-то свое жилье. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу и реконструкции, утверждается правительством с 2005 года. К 1 января 2022 года в Петербурге остался не расселенным 21 аварийный дом.

Светлана Агапитова уточнила, что улучшения жилищных условий в Петербурге в настоящее время ожидают 89 семей, которые в скором времени должны быть переселены.