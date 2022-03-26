Льготную ипотеку могут предоставить IT-специалистам

Российским IT-специалистам в возрасте от 22 до 40 лет могут предоставить право на льготную ипотеку. Как сообщается в telegram-канале Минцифры, получатели должны иметь месячный доход от 200 тысяч рублей для городов-имллионников и от 150 тысяч рублей для остальных населенных пунктов.

В настоящий момент на рассмотрении также находится законопроект, который предлагает предоставлять IT-специалистам отсрочку от службы в вооруженных силах.