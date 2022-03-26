В Петербурге продолжат финансировать льготные программы по ипотеке

В Петербурге будут сохранены все льготные программы ипотечного кредитования. Как пояснили в пресс-службе Смольного, власти будут субсидировать их в прежнем объеме.

Льготная ипотека на новостройки сохранится, хоть и с измененными условиями. Ставка составит 12% с учетом повышения ставки ЦБ до 20%. Лимит программы будет увеличен в 4 раза.