Клубный дом в Московском районе построит Element Development

Земельный участок на пересечении улиц Коли Томчака и Ломаной в Московском районе Петербурга сменил владельца. Как сообщает «Коммерсантъ-СПб», компания Element Development приобрела его у «Бронка Групп». Площадь приобретения составляет примерно 0,2 га.

Как уточнили в Element Development, на данном участке появится клубный дом на 63 квартиры. Работы начнутся уже в мае текущего года, а завершить строительство планируется в конце 2024 года. Стоимость объекта оценивается примерно в 1,5 млрд рублей.

Эксперты называют главным преимуществом приобретенного земельного участка наличие уже оформленного разрешения на строительство.