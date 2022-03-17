В Парголово наметилось завершение долгостроев

Власти Петербурга планируют в скором времени полностью решить проблему обманутых дольщиков. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» на Заречной улице в Парголово в настоящее время работают десятки специалистов. Сдачи жилья здесь ждут около 800 дольщиков.

Новоселье у покупателей этих квартир должно было состояться еще в 2016-м году. Однако компания «Норманн», которая была застройщиком этого объекта, не выполнила пять зданий. ЖК «Три апельсина» в итоге достроили лишь прошлым летом. В ЖК «На Заречной» было построено лишь два из четырех домов. Сейчас идет работа над оставшимися.

Руководитель проекта строительной компании Александр Шапранов уточнил, что по 25-этажному дому выполнены монолитные и выполняются фасадные работы. Также прокладываются внутренние инженерные сети. По двухподъездному дому работы выполнены до 17-го этажа.

Губернатор Александр Беглов в начале марта докладывал о мерах поддержки дольщиков Владимиру Путину. Он отметил, что за прошедший год ввели в эксплуатацию 54 проблемных дома. 35 тысяч семей получили ключи.

Добросовестным застройщикам за помощь с проблемными объектами власти Петербурга предлагают так называемые компенсационные участки. Согласившийся на данную схему застройщик завершит работы над одним из корпусов ЖК «На Заречной» в первом полугодии следующего года. Тогда же планируют достроить и соседнее здание.

Гендиректор строительного холдинга Валентина Калинина отметила, что за предыдущим застройщиком многое пришлось переделывать. Она подчеркнула, что переделки всегда сложнее, чем просто строительство.

В Петербурге ранее был создан единый реестр проблемных объектов. Губернатор Александр Беглов доложил президенту Владимиру Путину, что долгострои город ликвидирует уже в следующем году.