В Петербурге прогнозируют увеличенный дефицит рабочей силы на стройках

Увеличение дефицита рабочей силы на строительных площадках может ожидать Петербург в ближайшее время. Как сообщает «Коммерсантъ-СПб», основными факторами, влияющими на его увеличение, станут увеличенный отток мигрантов и падение курса рубля.

Представители строительной отрасли делали основную ставку на привлечение иностранной рабочей силы с 2008 года с целью сокращения расходов и себестоимости строительства. В результате строительные профессии перестали пользоваться спросом у российских специалистов.

Как отметил генеральный директор строительной компании «СтройКрафт» Николай Большаков, с началом пандемии участники строительного рынка пересмотрели подход к привлечению рабочей силы. Однако заменить вернувшихся на родину иностранцев оказалось некем.