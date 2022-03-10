Эксперты подсчитали стоимость имущества иностранных компаний в Петербурге

Приблизительную стоимость имущества иностранных компаний в крупных отраслях без учета гостиничной определили участники рынка. Как сообщает «Деловой Петербург», она превышает 150 миллиардов рублей.

В частности, максимальные вложения иностранного капитала в Петербурге приходятся на сферу ретейла. ТЦ «Невский центр» принадлежит чешской компании SPF, 51% акций ТЦ «Галерея» находится в собственности американского фонда Morgan Stanley, по 50% торговых центров «Охта молл» и «Жемчужная плаза» принадлежат финской компании SRV. Outlet Village Pulkovo принадлежит американской компании Hines.

Много объектов с иностранным капиталом и в сфере коммерческой недвижимости. ТЦ "Пассаж", бизнес-центры "River House" и "Аэроплаза" у аэропорта Пулково являются собственностью Jensen group. МФК "Аэропортсити Санкт-Петербург" принадлежит австрийской компании АВИЕЛЕН А.Г.

На строительном рынке Петербурга в настоящее время около 1,5% иностранных компаний.