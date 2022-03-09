8 детсадов и 3 школы выкупит Петербург у инвесторов до конца года

В 2022 году из бюджета Петербурга на выкуп социальных объектов инвесторов будет выделено 11,2 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на эти средства удастся выкупить 11 соцобъектов.

Восемь новых детсадов обеспечат 1725 мест для дошкольников. Три школы будут рассчитаны на 4675 мест.

Согласно плану на ближайшие три года, в Петербурге должны появиться 50 школ и 80 детских садов. За предыдущие три года, по данным Смольного, в городе появилось 94 детских сада и 31 новая школа.

Социальные объекты Петербург приобретает у инвесторов по нормативной цене. Последняя пересматривается с учетом инфляции и подорожания строительных материалов.