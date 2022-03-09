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Эксперт оценила запрет на продажу валюты в России

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© Фото: pixabay.com

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Запрет введен на 6 месяцев.

В ночь на 9 марта стало известно о запрете на продажу валюты, введенном Центробанком на полгода. Центробанк установил ограничение на снятие валюты со счетов и вкладов — не более 10 тысяч долларов США. Остальное вкладчику выдадут в рублях по рыночному курсу, установленному на день снятия. Данное правило установлено до 9 сентября текущего года.

При этом ранее определенные условия по вкладу или счету изменены не будут. Россияне, имеющие валютные вклады, по-прежнему будут получать на счет проценты в валюте, в которой он открыт. Наличную валюту гражданам в ближайшие полгода продавать не будут. Но снять или купить рубли россияне смогут в любом объеме.

Руководитель компании «Индивидуальный туристический сервис» Виктория Шамликашвили сообщила «АБН», что в настоящий момент важно понять, как будет проходить оплата за рубежом для юридических лиц. По словам эксперта, в случае с выездным туризмом, люди по-прежнему смогут оплатить в валюте услуги, оказываемые им на территории других государств. Это будет возможно в том случае, если государство позволит туркомпаниям осуществлять валютные платежи, получив рубли от клиента и заплатив зарубежному контрагенту в валюте. Однако в настоящий момент непонятно, как будет формироваться стоимость поездки и стоимость услуги для туриста из-за отличий курсов Центробанка и продажи валюты юридическим лицам.

Турист, выезжающий за пределы страны, сможет купить путевку и оплатить услуги за пределами РФ в иностранной валюте. Но на расходы у него получится в ближайшие полгода снять только 10 тысяч долларов. Некоторые банки уже эмитируют карты с платежной системой Union Pay. Они будут «привязаны» к валютным счетам. Эксперт отмечает, что в этом случае картами можно будет расплачиваться за рубежом. В настоящее время они не принимаются к оплате в США и ряде других стран.

Виктория Шамликашвили уточняет, что за период после 24 февраля большую долю валюты переместили со вкладов в ячейки. Но валюта по-прежнему имеется и на вкладах. При этом физически валюта в отделениях банков закончилась. Ранее, по словам эксперта, валюту в РФ ввозили самолетами. Повышенное количество завезли в декабре и январе. При этом еще на прошлой неделе в Европе был принят запрет на ввоз наличности в Россию. Таким образом проблемы со снятием наличных евро у россиян возникли в середине прошлой недели.

Справедливая цена доллара, по мнению эксперта, в настоящее время составляет не более 70 рублей, если не принимать во внимание страновой риск. Однако Россия оказалась в отрезанном от золотовалютных резервов состоянии. Платежеспособность россиян постепенно падает, предприятия с иностранным капиталом и франшизами анонсируют возможный уход. При этом пока неясно, как они поступят с сотрудниками. Так, Макдоналдс выразил готовность платить заработную плату персоналу. Но неясно сколько времени он сможет это делать.

Еще одна проблема заключается в том, что россияне рассчитывали пользоваться возможностью снимать валюту за границей с карт Мастеркард и Виза до наступления 10 марта. Но возможно уже сегодня они столкнутся с ограничениями. Ранее «Альфа Банк» сообщил о снятии лимитов на получение наличной валюты за границей с 6 марта.

Происходящее на рынке в настоящее время Виктория Шамликашвили назвала «массовым самосожжением». Она отметила, что каждый участник по-разному понимает глубину последствий.

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