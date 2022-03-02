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Беглов поручил отремонтировать в Петербурге один дом, когда тот нужен тысячи зданий

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© Фото: Baltphoto

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Дом 5А по улице Льва Толстого будет включен в программу капитального ремонта досрочно. В Смольном сообщили, что на прием к губернатору Александру Беглову пришла жительница здания. Она рассказала, что у дома XIX века постройки течет крыша, а в программу капитального ремонта он не входит.

В ответ Беглов дал поручение жилищному комитету. Дом включили в план 2022 года и планируют завершить работу к декабрю.

Зданий, которые нуждаются в ремонте, в Петербурге по-прежнему много. Некоторые из них помимо богатой истории и интересной архитектуры, выполняют крайне важные для города функции. Например, давно нуждается в ремонте больница Боткина, которая пришла в по-настоящему плачевное состояние. Ремонт учреждения губернатор обещал выполнить к 2021 году еще два года назад. Исполнения обещания горожане так и не дождались. Контракт на проектно-сметные работы отменили, а новый подрядчик пока не найден. В результате больница по-прежнему стоит без ремонта, а многие её помещения просто непригодны для использования. И это в условиях пандемии, когда город испытывает острую необходимость в дополнительных койкоместах.

Безразличие Беглова и его команды к судьбе петербургских исторических памятников не раз становилось объектом критики петербуржцев. В ответ градоначальник либо снова обещает ремонт, либо и вовсе оставляет подобные жалобы без ответа. Петербуржцам остается только наблюдать, как уникальные дома ветшают и постепенно разрушаются а также опасаться, что на их головы обрушится очередной фрагмент фасада.

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