Более 300 соцобъектов построят в Петербурге за три года

В Петербурге до 2026 года должны появиться 311 социальных объектов. Как уточнили в пресс-службе администрации города, в число запланированных входят школы, детские сады, больницы и пожарные депо.

Всего в адресной программе на ближайшие годы запланировано 167 детских садов, 94 школы, 40 больниц и поликлиник,10 пожарных депо. Средства на строительства выделят из бюджета Петербурга. Возведенные застройщиками социальные объекты будут переданы в собственность города.

В администрации пояснили, что адресная программа обновлена. Из перечня исключили уже построенные в прошлом году объекты.