Петербуржцев перестанут включать в реестр обманутых дольщиков

В Петербурге планируется внести поправки в закон о защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов. Новый законопроект предусматривает закрытие реестра обманутых дольщиков и уже был одобрен Законодательным собранием в первом чтении.

В реестр перестанут включать новые имена обманутых дольщиков. Сейчас в списке находятся 149 человек.

Авторы законопроекта сообщают о ежегодном снижении числа граждан, которые вносились в реестр обманутых дольщиков. В 2015 году в него попали 44 человек, а в 2021 году — только 5. В Законодательном собрании считают что сохранять реестр открытым в дальнейшем нецелесообразно.