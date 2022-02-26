В дворовых флигелях дома Бенуа после ремонта поселят молодые семьи

В Петроградском районе Петербурга стартовал капитальный ремонт дворовых флигелей дома Бенуа на Каменноостровском проспекте. В ходе работ будет восстановлен исторический облик зданий, заменена кровля и перекрытия, укреплены несущие конструкции и обновлены инженерные сети.

В администрации города уточнили, что после ремонта в домах 24 и 26-28 квартиры продадут молодым семьям из очереди на льготное жилье. Купить их новые жители смогут вдвое ниже рыночной стоимости и с беспроцентной рассрочкой на десять лет. Приобрести жилье во флигелях дома Бенуа смогут более 50 молодых семей.