Собственником бизнес-центра на шоссе Революции стал компания миллиардера Гуревича

УК «Меридиан» приобрела расположенный на шоссе Революции бизнес-центр Scandinavian. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Владельцем УК «Меридиан», в свою очередь, является миллиардер и совладелец холдинга «Адамант» Евгений Гуревич.

Продавцом бизнес-центра Scandinavian выступила ГК «Инвитек». Точная сумма сделки не разглашается. При этом, по мнению экспертов, покупка обошлась «Меридиану» в сумму не менее 500 миллионов рублей.

Ранее ГК «Инвитек» продавала и другие объекты недвижимости в Петербурге. В частности, группой компанией уже были реализованы бизнес-центр «Марата, 6» и помещения в здании на Невском проспекте, 54.