257 гектаров земли продают под застройку на юге Петербурга

В Петербурге выставлены на торги 254 гектаров земли. Как сообщили в пресс-службе АО «Российский аукционный дом», единым лотом продаются территории в Пушкинском районе Петербурга и Ломоносовском районе Ленинградской области. Начальная цена лота составляет 1,49 млрд рублей.

Участок в Пушкинском районе предназначается под общественно-деловую застройку. В Ломоносовском районе запланировано создание промышленно-логистического парка.

В пресс-службе РАД пояснили, что в городе наблюдается дефицит земель под застройку. На его фоне предложение участков значительной площади является уникальным.