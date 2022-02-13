Более 50 складов индивидуального хранения открыли в Петербурге в 2021 году

В Петербурге продолжает расти количество складов индивидуального хранения по типу self-storage. Как сообщает «РБК», за год в городе появилось 53 новых объекта. Площади для индивидуального складирования горожанам предлагают 43 оператора. К началу 2021 года на петербургском рынке их было всего 15.

По данным эксперты компании Maris в ассоциации с CBRE, количество объектов индивидуального складского хранения в Петербурге выросло в 2,5 раза. Сейчас в городе действует 132 складских комплекса в формате self-storage. Среди наиболее крупных игроков рынка «Мини Склад», «Smart Склад», «Кладовочка.РФ», «ТвойСклад24», Prostor и другие.