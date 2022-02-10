Аренда квартир в Петербурге за год стала дороже на 14%

Петербурга за год продемонстрировал рекордный рост спроса на аренду жилья. По данным аналитиков сервиса «Авито.Недвижимость», в 2021 году он вырос на 47%.

Стоимость аренды увеличилась год к году на 14%. Сейчас аренда объекта жилой недвижимости в среднем обходится в Петербурге в 25 тысяч рублей.

Самыми востребованными форматами жилья для аренды остаются студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на аренду недвижимости.

В среднем по России аренда однокомнатной квартиры обходится в 16 тысяч рублей в месяц.