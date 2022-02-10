Собственник отеля «Эрмитаж» не согласен с его стоимостью для продажи

АО «МБИК», являющееся владельцем выставленного на торги отеля «Эрмитаж» на улице Правды, 10, будет оспаривать стоимость недвижимости. Как сообщает «Коммерсантъ», по мнению собственника указанная цена является слишком низкой, что нарушает его права.

Изначально отель оценивали в 2,7 млрд рублей. Затем стоимость поднялась до 3,5 млрд рублей. Собственник отмечает, что по факту имущество стоит гораздо дороже.

Эксперты называют попытки собственника повысить изначальную стоимость объекта разумным решением. Некоторые считают, что таким образом владелец пытается отсрочить проведение торгов, чтобы самостоятельно рассчитаться с кредиторами.