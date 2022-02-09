На Петроградской стороне продают «Толстой сквер»

В Петроградском районе Петербурга продается многофункциональный комплекс Толстой сквер», расположенный на улице Льва Толстого. Участок земли, на котором расположен комплекс, труппа «Лицедеи» получила от губернатора Владимира Яковлева в в начале 2000-х. Знаменитый театральный коллектив освободили от отчислений на инфраструктуру.

Инвестором проекта в итоге выступила компания "И–Инвест". После завершения строительства комплекса его офисную часть выкупил ВТБ. Именно она в настоящий момент выставлена на продажу.

Как сообщает «Деловой Петербург», брокером выступает консалтинговая компания Colliers. В последней уточнили, что арендные отношения с театром «Лицедеи» у текущего собственника полностью урегулированы.