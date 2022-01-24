Новый налог на вклады могут заплатить и россияне, имеющие менее миллиона рублей

Новый налог на вклады могут заплатить не только россияне, имеющие депозиты в размере от миллиона рублей. Как сообщает РБК, налоговое нововведение коснется и тех, кто имеет на вкладе меньшую сумму.

В частности, так налог могут заплатить имеющие на вкладе 700 тысяч рублей. Им придется это сделать, если они заработали более 42,5 тысячи рублей на процентах. При определении тех, кто освобожден от уплаты налога, умножается ключевая ставка Центробанка на начало года — 4,25% — на миллион рублей.

Ставка Центробанка ранее увеличилась в два раза, что вызвало рост и процентных ставок по банковским депозитам. Поэтому с необходимостью выплаты налога могут столкнуться вкладчики, имеющие на них от 700 тысяч рублей.