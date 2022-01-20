Стрит-ритейл Петербурга почти вернулся к допандемийному уровню

Рынок стрит-ритейла Петербурга активно восстанавливается. В пресс-службе международной консалтинговой компании Knight Frank, арендаторов стало вдвое больше, чем в 2019 году. По сравнению с 2020-м годом их количество выросло на 17%.

За 2021 год площадок стрит-ритейла в Петербурга стало на 1% больше. В настоящее время свободны для аренды 9,1% площадей данного сегмента. До пандемии свободными оставались в среднем 6-7% площадей этого уровня.

За прошедшие год в Петербурге открылось на 26% больше подобных помещений. В компании Knight Frank выразили уверенность, что в 2022 году рынок стрит-ритейла в Петербурге восстановится полностью.