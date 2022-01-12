Место «Ленэкспо» займет ЖК «Морская резиденция»

Жилой комплекс «Морская резиденция» планируют возвести на Васильевском острове на месте нынешнего выставочного комплекса «Ленэкспо». Как сообщает «Фонтанка», проект будущего ЖК рассмотрят на заседании градостроительного совета в пятницу 14 января. Проект создан архитектурным бюро «Литейная часть-91».
Территорию выставочного комплекса планируется застроить семью жилыми домами в неоклассическом стиле, выходящими на Наличную улицу. Дома будут разной высоты: пять и семь этажей. Предусмотрено также строительство детского сада и начальной школы в одном здании. Также включенные в проект торгово-развлекательный комплекс с апарт-отелем и гостиница на 300 номеров будут иметь высоту 10 этажей.
Сроки реализации проекта нового ЖК пока неизвестны.