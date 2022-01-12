ТК «Сампсониевский» заменят жильём

Во вторник, 11 января, в Выборгском районе Петербурга начались работы по сносу торгового комплекса «Сампсониевский». Здание бывшей текстильной фабрики, где располагался торговый комплекс, в 2020 году приобрел основатель компании «Легенда» Василий Селиванов.

Как сообщает «Фонтанка», облик жилого комплекса, который появится на месте ТК «Сампсониевский», рассмотрят на заседании градостроительного совета 14 января. Жилой комплекс будет иметь переменную этажность (до 10 этажей). Он рассчитан на 590 квартир. Проектом предусмотрено также строительство подземного паркинга.

Проект будущего жилого комплекса разработали в архитектурном бюро «Евгений Герасимов и партнеры».