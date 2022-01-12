Больше всего офисов предлагают в Московском, Петроградском и Центральном районах

Районами-лидерами по предложению офисных площадей в Петербурге являются Московский, Петроградский и Центральный. Всего в городе предлагается 2,8 миллиона квадратных метров офисных площадей. 114 тысяч из них были введены в эксплуатацию в прошлом году.

IPG.Estate прогнозирует, что за наступивший год можно ожидать появления на петербургском рынке офисной недвижимости еще примерно 400 тысяч квадратных метров офисов. Петербургские арендаторы чаще предпочитают гибкие офисные помещения и офисы для банковского сектора. При этом спрос на офисные площади в городе уже достиг уровня, наблюдавшегося до пандемии.