Петербург установил рекорд по росту ставок аренды жилья

Арендные ставки на жильё за 2021 год в России выросли на 31%. Петербург по этому показателю замыкает тройку лидеров после Москвы и Казани. При этом арендная ставка для однокомнатных квартир в Северной столице за год продемонстрировала рекордный рост на на 29% до 35,8 тысяч рублей.

Арендная плата за двухкомнатные квартиры в России в среднем достигла 30,3 тысяч рублей, то есть стала на 23% больше. Средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир в России достигла 45,8 тысяч рублей, то есть прибавила 20%.

Как сообщает ТАСС, в наступившем 2022 году эксперты прогнозируют замедление темпов роста арендных ставок в городах-миллионниках.