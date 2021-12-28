Дольщикам ЖК «Ломоносов» рассказали «когда ключи»

Решение проблем жилого комплекса-долгостроя «Ломоносов» в Петродворце стало ближе. Дольщикам назвали предполагаемый срок передачи ключей — до конца 2023 года.

В печально известном долгострое четыре корпуса. Пока из них сдан только один, но второй на подходе — сдать его должны до конца текущего года.

С третьим и четвертым корпусами ЖК «Ломоносов» ситуация намного сложнее. Оба остаются на начальной стадии строительства, хотя ранее для них был найден инвестор. Последний получит участки под строительство с обременением в виде недостроя.

Губернатор Александр Беглов характеризует ситуацию с затянувшимся жилым строительством в городе в позитивном ключе. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он напомнил, что в 2019 году долгостроев в жилищном строительстве в городе числилось 39. Остальные планируют сдать, как и ЖК «Ломносов» в 2023 году.

Однако, в 2018 году сроки назывались совсем другие. Александр Беглов, на тот момент врио губернатора, обещал решение проблем с большинством долгостроев в 2019 году. В 2020 Петербург должен был поставить окончательную точку в этом вопросе. Однако, по неясной причине исполнение этих планов пришлось сдвинуть на несколько лет.