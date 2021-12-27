  • 27 Декабрь 2021
USD 28.12.2021 73.2329 +0.0443
USD ММВБ 16:24 73.5745  
EUR 28.12.2021 82.9363 +0.0063
EUR ММВБ 16:24 83.2205  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Рекордные 900 га земли купили девелоперы под застройку в Петербурге в 2021 году

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Спрос на землю под застройку в Петербурге достиг рекордных значений.

В завершающемся 2021 году петербургские девелоперы проявили небывалую активность. По данным международной консалтинговой компании Colliers, они приобрели под застройку более 900 гектаров земли на общую сумму примерно 1,6 миллиардов долларов. Эксперты уточняют, что этот показатель стал самым высоким за всю историю петербургского рынка недвижимости.

215 гектаров было приобретено в центральных и около центральных районах города. Еще 685 гектаров девелоперы купили на окраинах и в ближайших к Петербургу населенных пунктах. Лидируют по площади приобретенной застройщиками земли Каменка, Шувалово, Новоселье, Пушкин и Стрельна.

Рекордные показатели были достигнуты несмотря на ощутимый рост стоимости земли. В среднем она увеличилась в два раза.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Недвижимость

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.12.21
    Опрос Mamba: 19% надеются встретить пару под Новый год
    13.12.21
    Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».
    06.12.21
    Кадровый вопрос в «Метрострое Северной Столицы» решен на 85%: трудоустроено 3200 человек
    06.12.21
    5 лайфхаков написания резюме на английском
    03.12.21
    Как правильно выбрать квартиру в Санкт-Петербурге?
    29.11.21
    ЛитРес и Mamba выяснили, почему расстаются россияне в 59% случаев
    26.11.21
    АБН: Трансформация бизнеса России за 20 лет
    22.11.21
    Агентство Бизнес Новостей отметит 20-летие конференцией «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram