Рекордные 900 га земли купили девелоперы под застройку в Петербурге в 2021 году

В завершающемся 2021 году петербургские девелоперы проявили небывалую активность. По данным международной консалтинговой компании Colliers, они приобрели под застройку более 900 гектаров земли на общую сумму примерно 1,6 миллиардов долларов. Эксперты уточняют, что этот показатель стал самым высоким за всю историю петербургского рынка недвижимости.

215 гектаров было приобретено в центральных и около центральных районах города. Еще 685 гектаров девелоперы купили на окраинах и в ближайших к Петербургу населенных пунктах. Лидируют по площади приобретенной застройщиками земли Каменка, Шувалово, Новоселье, Пушкин и Стрельна.

Рекордные показатели были достигнуты несмотря на ощутимый рост стоимости земли. В среднем она увеличилась в два раза.