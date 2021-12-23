«Петрохолод» превратится в жилой комплекс

Территорию бывшего завода «Петрохолод планируется застроить жильём. Как сообщает РИА Новости, жилой квартал в районе станции метро «Лесная» возведет девелоперская группа ПСК. Расстояние до метро от объекта составляет всего 900 метров.

Площадь нового жилого комплекса комфорт-класса составит 125 тысяч квадратных метров. Его высота, согласно проекту, будет не более 13 этажей. Рядом с комплексом планируются школа и детский сад.

Строительство нового жилого комплекса начнется уже в первом квартале 2022 года. Завершить его планируется к 2026 году.