Правила застройки в Петербурге обновят одновременно с Генпланом

Генеральный план Петербурга и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) будут рассматривать и обсуждать одновременно. На сайте антикоррупционной экспертизы в пятницу, 10 декабря, опубликован проект соответствующего постановления.

Выносить на обсуждение одновременно и Генеральный план и правила землепользования и застройки городские власти получили право в соответствии с статьей № 63 Градостроительного кодекса, вступившей в силу 1 июля. Именно она значится в обосновании регламента обсуждения.

Контроль за выполнением постановления, согласно его проекту, будет осуществлять вице-губернатор Николай Линченко. О сроках готовности Генерального плана и правил землепользования и застройки не сообщается.