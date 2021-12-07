Новый комплекс апартаментов построят в Курортном районе

В Курортном районе Петербурга планируется строительство нового комплекса апартаментов. Застройщиком выступит компания Element Development, которая построит новый объект напротив парка Дубки в Сестрорецке недалеко от побережья Финского залива.
Как сообщает департамента маркетинга и PR компании новый жилой комплекс общей площадью 50 квадратных метров будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Генеральный директор Element Development Виталий Коробов назвал жилье в новом ЖК квартирами выходного дня. Он отметил, что для компании особенно важно продумать инфраструктуру проекта до мелочей. В новом жилом комплексе проектом предусмотрены социальные и коммерческие объекты, спорт-комплекс и живописный променад.