Фольгопрокатный завод на Матисовом острове может превратиться в жилой комплекс

В Адмиралтейском районе Петербурга может появиться новый жилой комплекс на площади в 5 га. Застроить территорию бывшего фольгопрокатного завода рядом с верфями планирует группа компаний «ЛСР».

Как сообщает «Коммерсантъ», компания уже приобрела территорию на пересечении улиц Перевозная и Александра Блока. Однако, есть и другие сведения о том, что сделка пока остается на стадии согласования.

В настоящий момент территория бывшего предприятия принадлежит ООО «Новый остров» (относящемуся к ГК «Татнефть»). На ней расположены производственные здания и офисный центр.

По данным АБН, стоимость сделки достигнет 3 миллионов рублей. За квадратный метр жилья в новом комплекс покупатели будут платить около 270 тысяч рублей.