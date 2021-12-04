Петербуржцы массово рассказывают о фальсификациях протоколов собраний собственников жилья

С сентября текущего года на портале «Наш Санкт-Петербург» работает специальный сервис, где можно пожаловаться на фальсификацию протоколов собраний собственников жилья. Как сообщили в пресс-службе администрации города, он пользуется спросом у горожан.

Сервис является совместным проектом Государственной жилищной инспекции и Комитета по информатизации и связи. Петербуржцы могут сообщить, что они не голосовали на собрании собственников жилья, однако подпись за них поставил кто-то другой.

Сервис все еще работает в тестовом режиме. Основная цель его создания — сотрудникам Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга исключить эти голоса при проверке протоколов собрания.