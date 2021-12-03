К 2024 году в Петербурге расселят все аварийные дома

В Петербурге почти полностью расселены аварийные дома. Как сообщили в городском жилищном комитете, с 2005 года по программе расселения аварийного жилья в городе было расселено 986 аварийных домов.

К настоящему моменту в Петербурге остается 24 дома, признанных аварийными. Их расселение должно состояться до конца 2023 года. Всего за период действия программы новое жильё получила 15 561 семья.

На приобретение квартир для петербуржцев, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, в бюджете 2022-2024 годов заложено 96 миллиардов рублей. Их направят на социальные выплаты 25 тысячам семей петербургских очередников и приобретение 5 тысяч квартир для льготников, в том числе 2 тысячи квартир для детей-сирот.